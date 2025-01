Gumpert weiß um das Gewicht der Klänge, die in das Getriebe der Welt fallen. Er hat den freien Jazz in der DDR mitgeprägt. Und er hat etwas von der damals entwickelten List im Umgang mit Musik und Gesellschaft in die neuen Zeiten hinüber gerettet. Kein leichtes Unterfangen, zumal längst Anderes Konjunktur hat.