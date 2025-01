Der Umbau des Freizeitbades GalaxSea in Jena soll knapp 23 Millionen Euro kosten. Das teilte die Bädergesellschaft am mit. Demnach rechnen die Verantwortlichen mit Fördermitteln von Land und EU in Höhe von fünf Millionen Euro für die energetische Sanierung. Die Bauarbeiten sollen im Sommer nächsten Jahres starten und voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen sein.

