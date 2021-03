Die A9 bei Eisenberg ist seit Dienstagmorgen in Richtung München voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein mit Holz beladener Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff schnell von der Sattelzugmaschine auf den Sattelauflieger über. Dieser war mit imprägniertem Gartenholz beladen. Der Fahrer konnte den Angaben zufolge sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen steuern. Der Brand wurde von den Einsatzkräften gelöscht. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung München laut Polizei aktuell voll gesperrt. Es sei mit umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.