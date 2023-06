Rund 100 studentische Beschäftigte, Studenten und Doktoranden der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) in Jena haben am Donnerstag vor der Uni gegen prekäre Arbeitsverhältnisse protestiert. Die Studentinnen und Studenten fordern einen Tarifvertrag für die wissenschaftlichen Mitarbeiter, der gerechte Entlohnung und längerfristige Arbeitsverträge garantiert. Für den Herbst kündigten sie Streiks an.