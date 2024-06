In Jena haben am Freitagmorgen Aktivisten ein früheres Klinikgebäude besetzt. Wie die Universität MDR THÜRINGEN mitteilte, handelt es sich um die seit Mai 2017 leerstehende "Urologische Klinik" in der Lessingstraße.

Die Besetzer forderten, den Leerstand zu beenden. In einem Schreiben heißt es, es sei "inakzeptabel", solch "große Gebäude" in einer Stadt mit hohem Bedarf an Wohnraum leer stehen zu lassen. Wie viele Personen sich in dem Gebäude befinden, ist unklar.