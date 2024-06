In Jena haben am Freitagmorgen Aktivisten ein früheres Klinikgebäude besetzt. Wie die Universität MDR THÜRINGEN mitteilte, handelt es sich um die seit Mai 2017 leerstehende "Urologische Klinik" in der Lessingstraße. Die Besetzer brachten an der Fassade Transparente an, zudem gab es vor dem Gebäude eine spontane Kundgebung mit rund 50 Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte.

Bildrechte: Initiative Leerstand Gestalten