In einer Zeremonie an der Universität Jena wurden am Donnerstag die Gebeine von drei Vorfahren (iwi kūpuna in der Sprache der indigenen Bevölkerung Hawaiis) an eine Delegation des Office of Hawaiian Affairs (OHA) übergeben. Die iwi kūpuna kamen im 19. Jahrhundert an die Universität Jena und sollen in Hawaii beigesetzt werden.

Für Mana und Kalehua Caceres ist die Rückkehr der Ahnen die einzige akzeptable Lösung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK