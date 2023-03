Am Uniklinikum Jena sind am Freitagvormittag zahlreiche Unterschriften von Klinikbeschäftigten für gleiche Arbeitszeiten in West- und Ostdeutschland übergeben worden. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind insgesamt 6.000 Unterschriften an den Unikliniken in Rostock, Greifswald und Jena gesammelt worden. Sie wurden am Freitagvormittag symbolisch an Landtagsabgeordnete übergeben.