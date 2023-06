Das verdächtige weiße Pulver am Dienstag im Uniklinikum in Jena hat sich als harmlos herausgestellt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ergaben erste Untersuchungen der Feuerwehr, dass es sich vermutlich um Babymilchpulver gehandelt hat. Eine endgültige Analyse stehe noch aus.