Wie das funktioniert, lässt sich an dem Bau des neuen Gebäudes am Standort Lobeda erklären. Das ist seit 2016 in Betrieb. Bereits bei der Errichtung wurde auf eine kompakte Bauweise geachtet. Das führt zu einem geringeren Volumen. Letztendlich wird so weniger Energie für den Betrieb benötigt. Auch die internen Arbeitswege sind durch den Neubau kürzer geworden. Das kommt der sozialen Nachhaltigkeit zugute.