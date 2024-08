Bildrechte: imago/Bild13

Gesundheitssystem Uniklinikum Jena erhält Finanzspritze vom Land

03. August 2024, 00:44 Uhr

Das Uniklinikum Jena (UKJ) soll in diesem und nächstem Jahr vom Land finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe erhalten. Mit dem Geld soll das Krankenhaus auch einen neuen Kredit aufnehmen und seine Arbeit als einziges Uniklinikum in Thüringen weiter aufrecht erhalten.