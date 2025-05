"Zweimal Jena!" rief Uni-Präsident Andreas Marx, nachdem er das gerade freigeschaltete Dokument mit den Entscheidungen gesehen hatte. Minutenlanger Jubel und Applaus bei den rund 100 Forschern, Wissenschaftsmanagern und Mitarbeitern. Sie hatten sich zur Verkündung durch die Exzellenzkommission in Jenas Botanischen Garten getroffen hatten. Jackpot für Jena: Gleich zwei Forschungsprojekte der Uni bekommen künftig Millionenförderung vom Bund. Die Entscheidung ist ein echter Meilenstein für die Friedrich-Schiller-Universität - und auch für den Wissenschaftsstandort Thüringen.

Einer der beiden Exzellenzcluster - "Balance of the Microverse " - wird bereits seit 2019 gefördert. Jetzt geht’s in die nächste Runde. Der zweite Cluster namens "Imaginamics" ist ganz neu dabei. Insgesamt fließen damit in den nächsten sieben Jahren Fördergelder in Höhe von rund 95 Millionen Euro nach Jena.

Bildrechte: Jens Meyer/Uni Jena

Im Cluster "Balance of the Microverse" dreht sich alles um Mikroben. Die Forscherinnen und Forscher wollen herausfinden, wie mikrobielle Gemeinschaften funktionieren - zum Beispiel in Böden, in der Luft oder im menschlichen Körper. Die große Frage dahinter: Wie bleiben diese winzigen Ökosysteme im Gleichgewicht, und was bringt sie aus der Balance?

Bereits 70 Forschungsgruppen arbeiten an diesen Fragen - an der Uni, dem Uniklinikum und in beteiligten Instituten. Bislang verstreut, wollen sie demnächst in ein neues Gebäude auf dem Forschungscampus am Beutenberg ziehen.

Wahnsinn! Was für ein Ergebnis. Yes. We did it. Das ist wunderbar. Also besser hätte es doch echt nicht laufen können, oder? Kirsten Küsel

Dabei arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammen - von der Biologie über die Chemie bis hin zur Medizin. Sprecherin des Clusters, Professorin Kirsten Küsel, konnte ihr Glück über die Entscheidung am Donnerstagnachmittag kaum fassen: "Wahnsinn! Was für ein Ergebnis. Yes. We did it. Das ist wunderbar. Also besser hätte es doch echt nicht laufen können, oder?"

Bildrechte: MITTELDUETSCHER RUNDFUNK

Richtig spannend wird es künftig auch beim zweiten Exzellenzcluster, der neu dazukommt: "Imaginamics". Hier geht es nicht um Naturwissenschaften, sondern um die Frage, wie wir als Gesellschaft gemeinsam Vorstellungen entwickeln. Also: Wie entstehen kollektive Bilder in unseren Köpfen - zum Beispiel über Nation, Zukunft oder Gerechtigkeit? Und was machen diese Vorstellungen mit unserem Zusammenleben?

Das bedeutet ganz viel Freiheit, viel mehr Möglichkeiten, uns hier nach außen zu stellen, aber auch in der Gesellschaft zu wirken in der Stadt und in der Region. Das ist mir sehr wichtig. Andreas Marx