Am Uniklinikum Jena hat am Donnerstagmorgen ein Warnstreik begonnen. Laut Gewerkschaftsangaben soll der Ausstand mit der Spätschicht enden. Hintergrund sind die bislang ergebnislos verlaufenden zwei Verhandlungsrunden im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes. Wegen des Streiks wurden Untersuchungs- und Behandlungstermine teilweise abgesagt. Notfälle werden versorgt. Das gewährleistet eine mit der Gewerkschaft abgeschlossene Notdienstvereinbarung, so eine Kliniksprecherin.

Im morgenkalten Nebel streiken etwa 150 Beschäftigte vor dem Universitätsklinikum in Jena - mit Trillerpfeifen, Plakaten und Fahnen. Bildrechte: MDR/Anke Preller