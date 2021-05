Zugegeben, das Bild wirkt auf den ersten Blick etwas absurd: Es regnet Bindfäden wie so oft in diesem Frühling. Trotzdem strömen 100 Liter Wasser aus einem orangenen Gießfahrzeug auf die große Baumscheibe am Jenaer Leutragraben. Der noch kleine Geweihbaum in der Nähe des Jentowers scheint großen Durst zu haben. So wie alle 69.000 Stadtbäume in Jena, erklärt Sandra Kleeberg die Gießaktion des Kommunalservices.