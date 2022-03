Laut Urteil hatte der Mann im September 2020 in Jena das zweijährige Kind seiner Lebensgefährtin derart stark geschüttelt, dass es an einem Hirnödem und inneren Blutungen starb. Einen Tötungsvorsatz konnte die Strafkammer jedoch nicht feststellen.

Nach Angaben der Thüringer Kinderschutzambulanz kommt es immer wieder zu solchen Fällen in Thüringen.



Am Landgericht Gera läuft derzeit noch ein ähnliches Verfahren gegen eine Pflegemutter, die ein elf Monate altes Kind so stark geschüttelt haben soll, dass es starb. Vergangene Woche kam ein 35-Jähriger aus Bad Lobenstein in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, seine drei Monate alte Tochter zu Tode geschüttelt zu haben.