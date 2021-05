In Jena haben Randalierer in der Nacht zum Sonntag die Fenster zweier Bankfilialen zerstört. Bei einer Filiale haben die Täter laut Polizei auf einer Länge von 25 Metern alle Fenster entglast. Gegen 3 Uhr morgens hatten Zeugen gemeldet, dass mehrere Vermummte unterwegs seien und randalierten. Die Unbekannten schlugen am Löbdergraben und am Leutragraben zu, warfen Farbbeutel und sprühten Parolen an die Gebäude.