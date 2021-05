Im Berufsverkehr wird es mitunter unübersichtlich an der Y-Kreuzung von Camsdorfer Straße und Camsdorfer Ufer. Vor allem Pendler stauen sich dann mit ihren Fahrzeugen tief in die nur 100 Meter lange Camsdorfer Straße hinein. Seit Monaten läuft hier ein sogenannter Verkehrsversuch der Stadt.

Die Verkehrsbehörde hat die bisher ruhige und nur einspurig befahrbare Straße in beide Richtungen freigegeben. Für die Anwohner ist das ein unhaltbarer Zustand, der sich nach außen hin in einem unübersehbaren Schildermeer manifestiert. An Mülltonnen, in Fenstern, an den Türen - überall sind die rot-weißen Plakate zu sehen: "Stoppt den Verkehrsversuch!". Dass die neue Verkehrsführung mit den täglichen Staus die Lebensqualität in der engen Straße mindert, ist für deren Bewohner mittlerweile das kleinste Übel.

Die Kreuzung Camsdorfer Straße und Camsdorfer Ufer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Anwohner: Neue Straßenführung "lebensgefährlich"

Der Verkehrsversuch ist lebensgefährlich, sagt Anwohner Stephan Hansberg: "Sowohl durchfahrende Radfahrer als auch Autofahrer sehen hier ein großes Gefährdungspotenzial innerhalb der Straßenführung. Da bestehen Risiken: alte Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen kommen nicht mehr über die Straße. Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr alleine raus. Es gibt keine Park- und keine Haltemöglichkeiten mehr. Wir stellen uns immer wieder die Frage, ob etwas passieren muss, ob ein Personenschaden passieren muss, bevor die Stadt hier aufwacht?"

Stau durch neue Fußgängerampel vor Camsdorfer Brücke

Mit der neuen Verkehrsführung soll die nebenan verlaufende Karl-Liebknecht-Straße entlastet werden. Denn dort drohte ständiger Stau, weil die Stadt vor der Camsdorfer Brücke eine neue Fußgängerampel installiert hat. Nun werden die Autofahrer einhundert Meter vorher nach links in die Camsdorfer Straße abgeleitet und in Richtung Stadtrodaer Straße geführt. Seitdem ist es vor der Camsdorfer Brücke auch ruhiger. Leidtragende sind die Menschen, die um die Ecke und nun in der "Umleitung" wohnen.

In der Tat: am Morgen und am Nachmittag ist der Weg zu Fuß oder mit dem Rad durch die Camsdorfer Straße kein Vergnügen. Die neue "Hauptverkehrsader" ist eng, die Gehwege zu schmal, weder Anwohner noch Pflegedienste können hier halten. Und dürfen sie auch nicht mehr.

Aber sobald ein Lieferdienst oder die Müllabfuhr in der Straße zu tun hat, ist dort die Hölle los. Der Rückstau zieht sich dann bis in die Karl-Liebknecht-Straße hinein, will Stephan Hansberg beobachtet haben. Dass die Abmessungen der Straße den Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen zuwider laufen, haben die Anwohner bereits bei der Stadt angezeigt.

Verantwortliche: Verkehrsversuch habe sich bisher bewährt

Doch der Fachdienst Mobilität, verantwortlich für den Verkehrsversuch, bleibt hartnäckig. Die Maße gelten nur für Neubauten. Man könne ja die Camsdorfer Straße nicht verbreitern, erklärt Fachdienstleiter Michael Margull im Gespräch mit MDR THÜRINGEN. Er räumt ein, dass die Lösung für die Anwohner nicht optimal sei, aber dafür profitierten die Menschen davon, die nun sicher mittels neuer Ampel über die Karl-Liebknecht-Straße kämen. Insgesamt habe sich der Versuch bisher bewährt. Es habe bislang nur einen Unfall gegeben und der sei durch Fehlverhalten ausgelöst worden, nicht jedoch durch die neue Verkehrsführung.

Fachdienstleiter Michael Margull Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Angesprochen auf die genervten Anwohner, sagt Michael Margull: "Dass dort Härten im Bereich der Camsdorfer Straße entstehen, ist uns klar, war uns klar. Wir haben versucht, das uns mögliche zu tun. Die Kreuzungen sind eingefasst worden und demnächt soll auch ein Blitzer aufgestellt werden, damit die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h eingehalten wird."

Bereits 1.300 Unterschriften für Petition gegen Verkehrsversuch