Science City Jena ist mit einem Sieg in die Playoffs der zweiten Basketball Bundesliga gestartet. Jena besiegte Bochum vor 3.000 Fans in der Sparkassenarena mit 99:75. Das nächste Duell der beiden Mannschaften findet am Samstag in Bochum statt. Wer zuerst drei Siege gefeiert hat, zieht ins Halbfinale ein.