Mit dem Volkshaus verbinden die Jenaer vieles: Konzerte, Tanzstunden, Jubiläumsfeiern, Bibliotheksbesuche oder auch den ersten Kuss. Seit 1903 ist es ein die Stadt prägender Ort - ganz im Sinne des Unternehmers und Sozialreformers Ernst Abbe, der es errichten ließ. Zunächst das Turmgebäude für eine öffentliche Lesehalle, die spätere Ernst-Abbe-Bücherei - danach das Saalgebäude. Der Ernst-Abbe-Saal wurde nach dem Volkshaus-Erbauer benannt. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Nach mehr als 100 Jahren war eine Generalsanierung des Volkshauses überfällig - doch eine Vision fehlte. Erst als sich andere Standortideen für ein Kultur- und Kongresszentrum zerschlugen und ein Neubau für die Ernst-Abbe-Bücherei beschlossene Sache war, konnte der schrittweise Umbau beginnen, so Carsten Müller, der stellvertretende Leiter von JenaKultur.

Angefangen haben die Arbeiten im Frühjahr 2017 im Saalgebäude, der traditionellen Spielstätte der Jenaer Philharmonie. Dach und Fassade wurden erneuert, elektrisch versenkbare Bühnentechnik eingebaut. Garderobe und Sanitärbereich finden sich nun im Keller. Neu möbliert sind das großzügige Foyer und der große Saal mit originalgetreu restaurierten Jugendstilelementen.

Komplett bestuhlt bietet er bis zu 1.000 Besuchern Platz und ist der größte Raum des Kultur- und Kongresszentrums. In Erinnerung an den Volkshaus-Erbauer wird er nun "Ernst-Abbe-Saal" genannt. Beide Gebäudeteile, Saal- und Turmgebäude, seien unabhängig voneinander nutzbar, sagt Carsten Müller. Für große Kongresse könnten sie auch als Einheit vermietet werden. Solche Flexibilität spiele heute eine große Rolle, wolle man als Veranstalter erfolgreich sein. Im Grete-Unrein-Saal können bis zu 1.000 Besucher Platz nehmen. Bildrechte: JenaKultur

Im Sommer 2019, nach dem Auszug der Ernst-Abbe-Bücherei aus den beengten Volkshaus-Räumen, konnten die Umbauarbeiten im Turmgebäude beginnen. Als Zwischenquartier hat die Jenaer Stadtbibliothek die alte Augenklinik bezogen. Sie und bekommt einen Neubau am Engelplatz. Die einstige Bücherausleihe, die Bibliotheksräume und Leseecken sind kaum wiederzuerkennen. Die Räume wirken hell und licht.

Auch die Treppe im Turmgebäude wurde saniert. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Ein Teil der alten Holzvertäfelungen ist verschwunden. Die in der Eingangshalle gefundenen Reste von Deckenmalereien wurden freigelegt und nachgearbeitet. Ein Zufallsfund, sagt Thomas Schmidt, der Bauleiter der Ernst-Abbe-Stiftung. Überraschungen dieser Art gab es viele - wiederentdeckte Türen oder einen Stahlträger, der durch einen Bombentreffer im zweiten Weltkrieg völlig verbogen war.

Er musste unbedingt ausgetauscht werden, was sich aber als schwierig herausstellte, denn es bedeutete einen Eingriff in die Statik des Gebäudes, so Schmidt. Letztlich führte es zu Mehrkosten und Bauverzögerungen. Auch der Einbau eines zweiten Fahrstuhls und das Verlängern der Treppe waren alles andere als trivial. Immer wieder mussten neue Lösungen gefunden werden. Nach abgeschlossenem Umbau stehen im Turmgebäude nun sieben Konferenzräume zur Verfügung, die sich bei Bedarf auch verkleinern lassen.

Im gesamten Volkshaus, rechnet der technische Leiter von JenaKultur, Türk Damer, vor, wurde so viel neues Parkett verlegt, dass es ausreichend wäre für fünf Fußballfelder. Außerdem 100 Kilometer Datenleitungen plus fünf Kilometer Lichtwellenkabel. WLAN gebe es in allen Räumen. Obwohl das Volkshaus in Jena im Jahr 1903 errichtet wurde, ist es trotzdem technisch gut ausgestattet. (Archivbild) Bildrechte: Stadt Jena/Kristian Philler

Technisch sei das altehrwürdige Volkshaus damit ins 21. Jahrhundert katapultiert, eben eine "smarte alte Lady", wie es die Bauherren liebevoll titulieren. Alle Anforderungen an modernste technische Ausstattung, an Barrierefreiheit und Denkmalschutz unter einen Hut zu bringen, das sei nicht immer leicht gewesen, hieß es.

So laden denn auch alle Beteiligten nicht ohne Stolz ein, sich am Wochenende vom 10. September selbst einen Eindruck vom Umbau des Volkshauses zu verschaffen. Die Türen sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Kostümführungen, spezielle Führungen zur Technik oder zur denkmalgerechten Sanierung. Auch eine Ausstellung, Vorträge, Infostände und ein offenes Atelier warten auf die Besucher.