Bei einem Warnstreik in Jena haben 250 Beschäftigte von Uniklinik und anderen öffentlichen Einrichtungen am Donnerstagmorgen die Arbeit niedergelegt. Sie wollten so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, wie ein Sprecher mitteilte. Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von einem Jahr. Für die Auszubildenden soll ein Plus von 100 Euro auf den Tisch.

Rund 250 Beschäftigte streikten in Jena für mehr Gehalt. Bildrechte: MDR/Anke Preller