Corona Weihnachtsmarkt in Jena abgesagt - Stadt fordert Hilfen für Händler

Ein weiterer Weihnachtsmarkt in Thüringen ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Nachdem beispielsweise schon Altenburg, Bad Lobenstein und Kahla ihre weiteren Planungen einstellten, folgte am Freitag auch die zweitgrößte Stadt in Thüringen. Eigentlich sollte der Weihnachtsmarkt in Jena am 25. November beginnen.