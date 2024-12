Mit einer "Stillen Stunde" will die Stadt Jena auch besonders lärmempfindlichen Menschen den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ermöglichen. Aus Rücksicht vor allem auf diese Personengruppe werde deshalb in diesem Jahr an den drei Donnerstagen bis Weihnachten von 11 bis 12 Uhr die Musik auf dem Marktplatz abgestellt, teilte JenaKultur mit.