Drei Räume sind im Stadtmuseum direkt am Jenaer am Markt hergerichtet. Großformatige Schwarz-Weiß-Bilder aus dem DDR-Alltag 1989 strahlen am Anfang der Ausstellung Ruhe aus. Zu sehen sind Menschen beim Einkaufen, ein Geschäft der Handelsorganisation (HO), russische Soldaten und Kittelschützen, sagt die Kuratorin Theresa Thieme.

Die Bilder im ersten Teil sind von der Fotogruppe mARTa. Das sind neben Peter Eichler und Frank Müller auch Bernd Harnisch, der heute in den Niederlanden lebt. Am Anfang haben wir alles Mögliche fotografiert sagt Bernd Harnisch.

"Man hat gespürt, wie sich was verändert", sagt Bernd Harnisch. Der Ausstellungsteil zeigt aber bewusst die Fotos vor der Wende. Harnisch spricht von einer bleiernen Zeit, in der Kinder noch mit Holzgewehren gespielt haben, russische Soldaten auf dem Eichplatz unterwegs waren oder eine junge Frau in einem Outfit der Modemarke Exquisit vor einer Baustelle vorbeiläuft. Die Bilder haben Tiefe mit hartem Wechsel von Licht und Schatten - auch die schmutzige Luft in Jena ist manchmal zu sehen.