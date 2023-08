Im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena haben die Sanierungsarbeiten an der Westtribüne begonnen. Wie Bauleiter René Wiertschok sagte, soll in den kommenden fünf Wochen ein neues Dach installiert werden. Die Kosten liegen laut Bauleiter im fünfstelligen Bereich. Auf dem Dach werde dann eine Photovoltaikanlage installiert.