Der Onlinehändler Böttcher AG in Jena hat im Jahr 2024 einen Rekordumsatz von mehr als 900 Millionen Euro erzielt. Das sei ein Wachstum von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Sieben Millionen Pakete wurden demnach an Kunden in ganz Deutschland verschickt.