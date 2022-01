Ein Chemie-Professor der Friedrich Schiller-Universität Jena erhält einen millionenschweren Forschungsförderpreis. Der mit 1,5 Millionen Euro dotierte Starting Grant des European Research Council (ERC) geht an Martin Oschatz, wie die Hochschule mitteilte. Den Angaben nach will der 34-jährige Chemiker mit dem Geld in den kommenden fünf Jahren umweltfreundlichere und effektivere Konzepte für die Katalyse entwickeln.

Der Chemiker Prof. Dr. Martin Oschatz von der Universität Jena. Bildrechte: Anne Günther/Uni Jena