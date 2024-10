Der Jenaer Zauberkünstler Jannis Klemm nimmt ab Mittwoch an der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst teil. Das teilte er auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit. Die Meisterschaft im Rahmen des Zauberkongresses "Magica meets Nordisch Nobel" wird bis Samstag, 12. Oktober, in Lübeck in der Kulturwerft Gollan ausgetragen.