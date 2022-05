Tarifvertrag 35-Stunden-Woche für Zeiss-Beschäftigte in Jena

Für die mehr als 2.400 Beschäftigten des Elektronik- und Optikkonzerns Carl Zeiss in Jena soll die tarifliche Wochenarbeitszeit bis Herbst 2024 schrittweise auf 35 Stunden sinken . Darauf haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Zeiss-Gruppe geeinigt, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. Dies entspreche dem Niveau der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie.

Derzeit beträgt die wöchentliche Arbeitszeit in den Jenaer Zeiss-Firmen 38 Stunden. Jena ist Gründungsstandort des weltweit agierenden Konzerns. Die freiwillige Vereinbarung sei in der vergangenen Woche geschlossen worden, so der Konzern. Zeiss sei das erste große Thüringer Unternehmen, das die 35-Stunden-Woche so zügig einführe.