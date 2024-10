Die Jenaer Tochter des Optik-Riesen Carl Zeiss hat eine strategische Partnerschaft mit der Zuliefersparte von Hyundai geschlossen. Wie die Carl Zeiss Jena GmbH mitteilte, sollen mit Hyundai Mobis transparente Displays entwickelt werden, die in die Windschutzscheiben von Autos integriert werden.

Die Unternehmen planen, die neue Technologie innerhalb der nächsten fünf Jahre zur Marktreife zu bringen und in die Massenproduktion zu überführen. "Gemeinsam werden wir einen neuen Standard in der Automobilindustrie setzen und die Art und Weise, wie Informationen in Fahrzeugen angezeigt werden, revolutionieren", betonte Bernhard Ohnesorge, Mitglied der Geschäftsführung der Carl Zeiss Jena GmbH.