In Jena ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum unter anderem wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und Betrug. Das teilte das Hauptzollamt Dortmund mit. Beamte aus Nordrhein-Westfalen und Thüringen haben demnach am Donnerstagvormittag Gebäude der Großbaustelle von Carl Zeiss in Jena durchsucht.