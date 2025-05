Das Unternehmen Zeiss hat seine Wurzeln in Jena. Der Mechaniker Carl Zeiss hatte es im 19. Jahrhundert in der Saalestadt gegründet. Nach eigenen Angaben beschäftigt Zeiss in seinen Jenaer Tochterfirmen derzeit fast 3.500 Mitarbeiter. Die Optik- und Elektronikgruppe gehört damit zu den größten Industriearbeitgebern in Thüringen. Hauptsitz des Zeiss-Konzerns ist Oberkochen in Baden-Württemberg.