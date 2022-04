In der Nähe von Erfurt hat Maria in den vergangenen Jahren bereits eine Solawi – eine solidarische Landwirtschaft – mit aufgebaut. Bei Solawis verpflichtet sich eine bestimmte Anzahl von Konsumenten aus der Region, mit einem monatlichen Beitrag sogenannte Ernteanteile zu kaufen und so ein sicheres Einkommen für den Solawi-Betrieb zu gewährleisten.

Doch das Projekt bei Erfurt stand unter keinem günstigen Stern: Maria erzählt, dass viel Geld in die Wasserversorgung des alten Ackers hätte investiert werden müssen. Zudem habe die Gruppe in der Nähe um Erfurt keinen gemeinsamen Wohnraum finden können.

Situation für Junglandwirte schwierig in Thüringen

Außerdem sei da noch die unklare Pachtsituation gewesen: "Selbst, wenn wir uns Mühe gegeben hätten, die Bodenfruchtbarkeit vor Ort zu erhöhen, wussten wir nicht, ob es sich der Verpächter nicht anders überlegt und wie lange wir überhaupt noch Gäste auf unserem eigenen Acker hätten sein können."

Früher trieb der Bach ein Mühlenrad an - in Zukunft hoffen die Bewohner des Hofes, die Wasserenergie auch wieder für die Stromversorgung nutzen zu dürfen. Bildrechte: MDR/ David Straub

Die Preise für Ackerland sind in Thüringen in den letzten 15 Jahren bei Neupachten um 55 Prozent gestiegen – beim Kauf sogar um 115 Prozent. So beziffert es der Thüringer Agrarbericht des Landwirtschaftsministeriums von 2020. Vor allem kapitalstarke Investoren oder große Agrargenossenschaften können es sich demnach noch leisten, ihre Agrarflächen zu vergrößern. Hofgründungen gerade für junge Menschen sind schwierig geworden.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Obermühle Steudnitz sei es deshalb wichtig gewesen, mit ihrem neuen Wohnprojekt zur Entprivatisierung von Land beizutragen, und es der Spekulation zu entziehen, sagt Maria. Erst Anfang dieses Jahres seien sie deshalb ernsthaft mit dem jungen Verein Ackersyndikat ins Gespräch gekommen.

Angesichts der angespannten Agrarstruktur in Thüringen, wollen Remo, Marie und der Rest der Gruppe mit dem Projekt Ackerland entprivatisieren. Bildrechte: MDR/ David Straub

Ackersyndikat e.V. unterstützt Hofprojekte

"Mit dem Verein bieten wir eine Netzwerkstruktur", sagt Gunter Kramp, der den Ackersyndikat e.V. mitgegründet hat. "Wir stellen das Know-How bereit, damit sich Hofprojekte relativ günstig und in Selbstorganisation gründen können. Und damit Menschen sowas machen können, die sonst niemals die hohen Preise über ihre Arbeit refinanzieren könnten."

Die Zusammenarbeit von Verein und jeweiligem Projekt ist dabei so geregelt, dass der Verein zusammen mit dem Hof-Projekt Gesellschafter in einer GmbH wird, die wiederum der eigentliche Käufer des Objektes wird. Über das Regelwerk, so erklärt es Kramp, sei gesichert, dass der Hof und die Fläche nie wieder verkauft werden würden. Und auch, wenn Maria oder die anderen beschließen wollten, es an ihre Kinder zu vererben, wäre das nicht möglich.

In Zeiten des Höfesterbens kann das Syndikat eine Brücke zwischen Hofverkäufern und Junglandwirten sein. Gunter Kramp, Mitbegründer des Ackersyndikat e.V.

Für Gunter Kramp, der auch langjährige Erfahrung mit dem für reine Wohnobjekte konstruierten und weit verbreiteten Mietshäusersyndikat vorweisen kann, hat diese Zusammenarbeit aber auch noch einen weiteren Vorteil: "In Zeiten des Höfesterbens, in denen auch viele Bio-Bauern nicht wissen, an wen sie ihren Hof weitergeben können, kann das Syndikat wie eine Art Stiftung funktionieren."

Hofverkäufer wüssten beim Verkauf an ein Syndikatsprojekt dann, dass zum Beispiel eine biologische Bewirtschaftung für immer sichergestellt wäre und außerdem niemals mit dem Land privater Profit gemacht werden würde.

Finanziert durch Investitionen aus dem Bekanntenkreis