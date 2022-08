Zu einem Brand in einem Vierseithof in Albersdorf im Saale-Holzland-Kreis ist am Mittwoch die Feuerwehr ausgerückt. Laut Polizei war das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen in einem Nebengebäude ausgebrochen und griff dann auf Wohnhaus und weitere Gebäude über. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten laufen noch, hieß es am späten Mittwochnachmittag. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Häuser konnte die Feuerwehr verhindern.

