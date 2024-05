Wähler haben Kreistagswahlen in der Hand

Mit Blick auf die Wahlen am 26. Mai sagt Heller: "Jetzt liegt es am Wähler". An die Menschen in seinem Landkreis appelliert er, vernünftig zu wählen. Dem neuen Landrat wünscht Heller vordergründig ein glückliches Händchen bei Entscheidungen und ein gutes Team im Rücken.

Frage die Alten, die sagen dir, wie es früher war. Andreas Heller Landrat im Saale-Holzland-Kreis

Denn ohne die Mitarbeiter würde es kaum funktionieren. Gleichzeitig gibt er dem Neuen noch eine Weisheit mit auf den Weg: "Frage die Alten. Ob das eine Katastrophe, Hochwasser oder auch politisch ist - frage die Alten. Und die sagen dir, wie es mal früher war. Ob du darauf hörst oder nicht - aber das ist meines Erachtens nach unwahrscheinlich wichtig."

Die Alten wird er wohl nicht befragen, wenn es um seine Freizeitgestaltung nach dem Landrats-Job geht. Denn da weiß Heller genau, wie es weitergehen soll. In erster Linie nämlich, wieder mehr selbstbestimmt in den Tag starten.

Und dann wünsche ich mir vor allem, dass wir Frieden haben. Andreas Heller Landrat im Saale-Holzland-Kreis

"Ich will endlich mal wieder früh aufstehen und sagen, jetzt mach ich mal das mit der Frau - eben das, was ich will." Keine vorgegebenen Termine mehr, einfach machen. Als Deutschland-Fan lockt es ihn, mit seiner Ehefrau einfach ins Auto zu steigen und loszufahren - am liebsten mit den neuen E-Bikes hinten drauf.

Ein Leben lang mittendrin im Saale-Holzland-Kreis und viele Jahre vorne dran - Andreas Heller wünscht sich für seinen Landkreis, "dass sich die Menschen hier wohlfühlen, dass sie Freude haben am Leben, dass sie erst mal Arbeit haben und viele, viele Kinder, also Nachwuchs. Und dass die Generationen gut zusammenhalten. Und dann wünsche ich mir vor allem, dass wir Frieden haben".