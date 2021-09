Direktvermarkter in Thüringen Die regionale Herkunft und Produktion von Lebensmitteln wird den Menschen in Thüringen immer wichtiger. Nach Angaben des Thüringer Kompetenzzentrums der Direktvermarkter erleben Wochenmärkte und Hofläden seit Beginn der Corona-Pandemie einen stärkeren Zulauf. Themen wie Tierhaltung und Tierwohl spielten inzwischen eine größere Rolle - ebenso die Saisonalität von Obst und Gemüse. Angebote zum Selbsternten seien gefragter denn je. Von diesem Trend profitieren die rund 300 landwirtschaftlichen Direktvermarkter in Thüringen.



Am meisten werden in Thüringen laut dem Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum Wurst- und Fleischwaren direkt vom Erzeuger verkauft. Hingegen werde nur 20 Prozent des im Freistaat angebauten Gemüses direkt vermarktet. Bei Obst seien es sogar nur sechs Prozent.



Das Thüringer Landwirtschaftsministerium unterstützt die Direktvermarkter: Nach eigenen Angaben flossen im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als eine Million Euro an Fördermitteln.