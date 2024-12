Die Aufzüge am Bahnhof in Kahla im Saale-Holzland-Kreis sind entgegen früherer Meldungen noch nicht einsatzbereit. Nach Angaben der Bahn stehen noch technische und bauliche Abnahmen aus, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. In der vergangenen Woche sei zunächst die Beleuchtung abgenommen worden.