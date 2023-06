Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen auf der Autobahn 9 am Hermsdorfer Kreuz (Saale-Holzland-Kreis) in die Mittelleitplanke geprallt. Dabei sei die Fahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale am Mittwoch mit.