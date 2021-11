Der wegen einer Gehälteraffäre um seinen Geschäftsführer und zwei Vorstandsmitglieder in die Kritik geratene Awo-Kreisverband Saale-Holzland hat einen neuen Vorstand. Neuer ehrenamtlicher Vorsitzender ist Martin Bierbrauer. Er sei am vergangenen Freitag mehrheitlich auf einer Kreiskonferenz gewählt worden, teilte der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) mit. Er löst den bisherigen Vorsitzenden Klaus-Dieter Kunze ab, der dem Vorstand nicht mehr angehört. Ebenfalls nicht mehr in dem Leitungsgremium ist der bisherige Schatzmeister Hans-Peter Perschke.

Klaus-Dieter Kunze (li.) und Ralf Batz auf dem Awo-Landesausschuss am 25. Juli 2020 in Oberhof Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK