Bürgermeisterin Gabriele Klotz beim Zerschneiden des symbolischen Sperrbandes - unterstützt von Forststaatsskretär Torsten Weil (in Warnweste) und dem 1. Beigeordneten des Saale-Holzland-Kreises, Johann Waschnewski. Bildrechte: MDR/Tanja Gorges

Einige Sprengungen von Munition, Bomben und Granaten auf dem Gelände der ehemaligen Luftmunitionsanstalt waren bis zur Autobahn zu sehen. Damit ist jetzt aber Schluss. Nach der letzten Sprengung Ende März ist das das Gelände am Mittwoch wieder der Öffentlichkeit übergeben worden. Mit sichtlicher Freude zerriss die Bürgermeisterin von Bad Klosterlausnitz, Gabriele Klotz (CDU), das Betretungsverbot.

Munitionsreste: Hunderte Tonnen Munition wurden in den vergangenen Jahren auf dem Gelände gesprengt. Bildrechte: MDR/Tanja Gorges

Mit der Öffnung des Areals für die Öffentlichkeit werde auch ein Schlussstrich unter die militärische Nutzung des Geländes gezogen, sagte Staatssekretär Torsten Weil (Die Linke) während der Übergabe. Seit 1936 wurde nämlich in der "Luftmunitionsanstalt 5/IV Oberndorf" Munition und Sprengkörper für die Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs zusammengesetzt und eingelagert.

Für die Arbeiten wurden auch Häftlinge aus dem KZ Buchenwald unter Zwangsarbeit eingesetzt. Ein Gedenkstein auf dem Friedhof in Oberndorf weist auf dieses dunkle Kapitel hin. Nach Kriegsende besetzten amerikanische und sowjetische Truppen das Gelände, bevor es die Nationale Volksarmee der DDR als Übungs- und Schießplatz nutzte. Anfang der 1990er-Jahre übernahm die Bundeswehr den Standort und eine erste Beräumung der Munitionsreste begann.

Jetzt steht für das ehemalige Militärgelände ein neues Kapitel an. Denn hier soll ein Naherholungsgebiet entstehen, in dem sich Wanderer, Radfahrer, Pilzsammler und Heidelbeer-Pflücker wohlfühlen. Ein Fuß- und Radwegenetz von Hermsdorf-Ost bis nach Bad Klosterlausnitz wäre möglich, so Bürgermeisterin Klotz.