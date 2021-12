Auf dem Vorplatz gibt der Werkstatt-Chor ein Ständchen. Immer mehr Mitarbeiter kommen dazu, stimmen mit ein und singen gemeinsam Weihnachtslieder. Die Freude ist den Menschen hier ins Gesicht geschrieben. Sie haben in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Bad Klosterlausnitz Freunde, eine Gemeinschaft gefunden.

1981 feierten die Vereinten Nationen das "Jahr der Behinderten". Auftakt für ein ganzes Jahrzehnt mit einem Aktionsplan für eine bessere Integration von Menschen mit Behinderung. Seit 1993 gibt es den Welttag der Behinderten. Schon zwei Jahre früher ging in Bad Klosterlausnitz die Werkstatt an den Start.

Drinnen, im Elektrobereich, sitzt Jörn an seinem Arbeitsplatz. Er lötet Drucksensoren zusammen. Da muss jeder Handgriff sitzen, eine große Verantwortung für den jungen Mann. Die Kunden der Werkstatt sind eine hohe Qualität gewohnt. Auch deshalb wollen viele Unternehmen mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zusammenarbeiten. Sie kommen überwiegend aus der Region aber aus vielen verschiedenen Branchen wie Metallverarbeitung, Sanitär und Elektrotechnik. Aber auch Landschaftspflege-Leistungen bieten die Bad Klosterlausnitzer an.

Knapp 150 Mitarbeiter mit verschiedenen Behinderungen arbeiten in der Werkstatt. Dazu kommen ein Förderbereich mit bis zu 17 Schwerstbehinderten und eine Berufsbildung mit aktuell 13 Plätzen. Hier werden neue Mitarbeiter eingearbeitet. Die Betreuer in der Werkstatt wollen die Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten einsetzen. Außerdem können sie so auch für Praktika in Betrieben der Region vorbereitet werden. Das Ziel: im Idealfall finden sie später einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt.