Mit einer besonderen Fahrrad-Aktion haben Eltern am Donnerstag für einen Radweg im Reinstädter Grund bei Kahla im Saale-Holzland-Kreis demonstriert. Sie starteten am ersten Schultag den ersten so genannten Bici-Bus Thüringens. Per Rad-Konvoi wurden Kinder aus den Dörfern Geunitz, Reinstädt, Röttelmisch-Gumperda und Bibra im Reinstädter Grund sicher zur Schule nach Kahla geleitet. Auf der Route stießen in jedem Dorf weitere Kinder dazu.

Bildrechte: MDR/Veronika Lewandrowsk