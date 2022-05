Bei einem Wohnhausbrand in Bucha im Saale-Holzland-Kreis ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher sagte, brannte der Dachstuhl des Hauses am Mittwochabend aus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, da auch durch das Löschwasser ein erheblicher Schaden entstand.

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu einem Wohnhausbrand in Bucha aus. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Eine zehnköpfige Familie konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Sie wurde vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht. Die Ursache des Brands ist noch unklar. Sachverständige sollen am Donnerstag den Brandort besichtigen.