In Serba im Saale-Holzland-Kreis hat am Donnerstagabend ein Wohnhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor 18 in der Kirschallee ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend auf das Einfamilienhaus über. Verletzt wurde niemand.

Verletzt wurde bei dem Brand in Serba keiner. (Symbolbild) Bildrechte: dpa