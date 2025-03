Nach Angaben der Polizei konnten mehrere Unfälle nur knapp verhindert werden. In Gernewitz im Saale-Holzland-Kreis habe sich der Verkehr gestaut, sodass der Fahrer beinahe gegen mehrere haltende Autos gefahren wäre. Später fuhr er über die Anschlussstelle Jena-Göschwitz auf die A4 in Richtung Frankfurt am Main auf und überquerte dafür die Kreuzung B88/Göschwitzer Straße trotz roter Ampel. Mehrere Autofahrer konnten noch bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Auf der Autobahn fiel der Raser wiederholt mit Lichthupe und dichtem Auffahren auf, damit er weiter ungehindert, aber am Ende erfolglos flüchten konnte.