Freilaufende Pferde haben am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 7 im Saale-Holzland-Kreis einen schweren Unfall verursacht. Die Tiere liefen nach Angaben der Polizei zwischen Kleinlöbichau und Bürgel plötzlich über die Straße.

Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Pferde. Eines der Tiere wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle starb. Die drei anderen Pferde flüchteten. Der 48 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Noch ist unklar, wer der Tierhalter ist und warum die Pferde frei unterwegs waren.