Vor wenigen Wochen lag Thüringen bundesweit noch an der Spitze bei den Infektionszahlen. Inzwischen liegt der landesweite Wert bei acht und damit sogar noch unter dem Bundesschnitt von neun. In den meisten Thüringer Regionen sind die Inzidenzen mittlerweile einstellig. Die höchsten Werte verzeichnen der Unstrut-Hainich-Kreis und der Landkreis Sonneberg. Seit Pandemiebeginn haben sich in Thüringen rund 128.600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 4.312 sind in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Als genesen gelten rund 123.800.