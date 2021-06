In den 29 Impfstellen des Landes hat am Samstagmorgen eine Impf-Aktion für Familien begonnen. Dafür wurden für dieses Wochenende 10.000 zusätzliche Impftermine vergeben. Etwa die Hälfte der Impfwilligen sind laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Gespritzt wird das Mittel von Biontech. Das Angebot kommt bisher nach Einschätzung der KV vor allem in den größeren Städten gut an. In den ländlichen Regionen war das Interesse an den Familien-Impfungen demnach geringer.