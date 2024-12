In dem Übungstunnel in Crossen sollen Einsätze unter realen Bedingungen geprobt werden. Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums ist der Übungstunnel vor allem für Feuerwehrleute der sogenannten Tunnelbasiseinheiten (TBE) gedacht. Sie sind in Thüringer Feuerwehren entlang der ICE-Strecke Berlin-München gebildet worden. 21 dieser Einheiten sind in Thüringen für 22 Eisenbahntunnel zuständig. Zudem soll die Anlage in Crossen Feuerwehren aus anderen Bundesländern offen stehen.