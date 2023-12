Klamme Kassen Crossen muss um Winterdienst bangen

Die Gemeinde Crossen an der Elster im Saale-Holzland-Kreis ist finanziell arg gebeutelt. Im Haushalts-Säckl klafft ein großes Loch. Unter anderem müssen Schulden getilgt, Kredite zurückgezahlt und vor allem die immer steigende Kreisumlage gezahlt werden. Allein hier schlagen 660.000 Euro im Jahr zu Buche.

Investitionen seien nicht möglich - selbst Pflichtaufgaben könnten kaum geleistet werden. Das macht sich in diesem Jahr auch beim Bauhof, der für Ordnung und Sicherheit zu ständig ist, bemerkbar. Nach Angaben von Crossens Bürgermeister Herbert Zimmermann sind von sechs Fahrzeugen aktuell nur drei fahrbereit.

Zu alt und reparaturbedürftig seien sie, so Zimmermann. Allerdings fehle das Geld dafür. Ein Mitarbeiter hatte dem Bürgermeister zufolge eines der Fahrzeuge in Eigenregie repariert, um Kosten zu sparen. Dafür wurden Ersatzteile mühsam über das Ausland bestellt. Immerhin - der Mulitcar läuft. Die erste heftige Frost-Woche in diesem Winter hatte Crossen nach Einschätzung von Zimmermann trotz aller Hindernisse ganz gut bewältigt. Möglich ist das, weil eine Fremdfirma ins Boot geholt wurde.