Die Walzer tanzende Rokoko-Gruppe ist ein Ritual des alljährlichen Festes. Bildrechte: Dornburger Rosenfestverein

In diesem Jahr nun wagte sie es, sich selbst um die Krone zu bewerben. Mit der Zusage, sie tatkräftig zu unterstützen, hatten ihr die Eltern die Entscheidung überlassen. Bei der Sitzung des Rosenfestvereins im März stellte sie sich als eine von zwei Kandidatinnen vor - und konnte überzeugen. Doch die Wahl ist geheim. Erst zur Krönungszeremonie erfahren die Dornburger und ihre Gäste, wer die neue Rosenkönigin ist.

Wir haben ihr die Entscheidung überlassen und unterstützen sie auch. Und wenn wir dann längere Autofahrten bewältigen müssen, dann machen wir das auch. Romy Wolff Mutter von Emily

Des Adels neue Kleider

Vieles war zu bedenken in den Wochen vor dem großen Fest. Ganz wichtig - das Königinnenkleid. Laut der Vorgaben muss es lang und weiß sein, der Ausschnitt nicht zu freizügig. Doch ein solches Festkleid zu finden, war gar nicht so einfach, erzählt Emilys Mutter. Elfenbein, nude oder rosa, das seien die momentanen Modefarben bei Brautkleidern. Zum Glück seien sie bei einem Brautausstatter in Apolda fündig geworden.

Das Bild der Rosenkönigin auf ihrer diesjährigen Autogrammkarte. Bildrechte: Dornburger Rosenfestverein

In das schneeweiße Kleid mit weitausgestelltem Rock und besticktem Oberteil habe sie sich sofort verliebt, sagt Emily. Bei den geheimen Fotoaufnahmen für die Autogrammkarten im Schlosspark hat sie es zum ersten Mal zusammen mit der Rosenkrone getragen. Der Krone mit den künstlichen Rosen für die vielen Empfänge und Auftritte überall im Land. Echte Rosen hingegen zieren die schwere Krone, die sie zum großen Festumzug am Sonntag auf dem Kopf trägt.

Keine Ruhe für die Hoheit

Eine aufregende Zeit steht Emily und ihrer Familie bevor. Von ihrer Vorgängerin und Freundin Malina Bornschein weiß sie, was auf sie zukommt. Beide besuchen die Integrierte Gesamtschule "Grete Unrein" in Jena, beide lieben Pferde und reiten gern. Jede freie Minute verbringe sie im Haflingergestüt in Dornburg, sagt Vater Ronny.

Gruppenbild auf dem Dornburger Markt. Ihre Hoheit Malina Bornschein, die 50. Rosenkönigin, mit ihrem Hofstaat - den fünf Prinzenkindern und rechts von ihr Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach. In diese Rolle schlüpft auch in diesem Jahr wieder mit viel Begeisterung der Jenaer Polizeisprecher Daniel Müller. Bildrechte: Dornburger Rosenfestverein

Doch für ihr Pferd "Steppke" hat sie in den nächsten Wochen und Monaten wohl weniger Zeit. Denn nach dem anstrengenden Rosenfest-Wochenende in Dornburg geht es auch so weiter, ein Termin folgt auf den nächsten: Lindenblütenfest in Thierschneck, Brückenfest in Dorndorf/Steudnitz, die Schlössernacht in Dornburg, das Weinfest in Bad Sulza - überall präsentiert sie ihre Heimatstadt.

Das weiß man ja im Vorfeld. Die Termine sind bekannt. Wir haben auch schon ein bisschen Übung. Als sie Prinzenkind war, da war sie ja auch viel mit Lisa, der damaligen Rosenkönigin, unterwegs. Das macht uns auch Spaß. Romy Wolff Mutter von Emily